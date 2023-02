Apple heeft in Rusland een boete betaald van 906 miljoen roebel (omgerekend zowat 11,5 miljoen euro) wegens misbruik van machtspositie. Dat heeft de Russische concurrentieautoriteit deze week bekendgemaakt.

Apple kreeg de boete opgelegd in april 2021, omdat appontwikkelaars verplicht waren het eigen betalingssysteem van de iPhone-maker te gebruiken. Het Amerikaanse bedrijf zei eerder al het 'respectvol oneens' te zijn met de beschuldiging over het vermeende concurrentievoordeel. Het ging eerst in beroep en nadien ook in cassatieberoep, maar beide verzoeken werden verworpen.

Kaspersky Lab

De boete kwam er na een klacht van Kaspersky Lab, een Russische bedrijf gespecialiseerd in cyberveiligheid.

Apple heeft zich na de Russische inval in Oekraïne teruggetrokken uit Rusland. In de App Store in het land kunnen geen nieuwe apps meer worden aangeschaft en Russische ontwikkelaars kunnen hun apps ook niet elders aanbieden.

