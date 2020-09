Je zou het haast wel eens vergeten, maar Apple maakt nog steeds iPods. Eentje dan toch, de iPod touch. Lang geleden zat daar een heuse muziekquiz op. En goed nieuws, want met iOS 14 keert dat spelletje binnenkort terug naar de iPod.

Veel heeft die muziekquiz nog steeds niet niet om het lijf: de iPod speelt in willekeurige volgorde liedjes af, en jij moet via multiplechoicevragen aangeven welke nummers je meent te herkennen. Volgens 9to5mac.com, dat de functie ontdekte in een vroege versie van iOS 14, werkt de quiz alleen samen met Apples eigen Music-app. Gebruik je Spotify of een andere muziekdienst, dan lukt het dus niet.

Een muziekquiz bestaat telkens uit vijf rondes en de deelnemer krijgt bij elke vraag vijf nummers voorgeschoteld, compleet met uitvoerder en platenhoes. Een van de weinige verschillen met de oorspronkelijke quiz, is dat je je resultaten nu ook kan delen via sociale netwerken.

Voor de muziekquiz is zoals gezegd een iPod touch met iOS 14 vereist. Dat nieuwe mobiele besturingssysteem van Apple ziet hoogswaarschijnlijk nog deze maand (september) het levenslicht.

Veel heeft die muziekquiz nog steeds niet niet om het lijf: de iPod speelt in willekeurige volgorde liedjes af, en jij moet via multiplechoicevragen aangeven welke nummers je meent te herkennen. Volgens 9to5mac.com, dat de functie ontdekte in een vroege versie van iOS 14, werkt de quiz alleen samen met Apples eigen Music-app. Gebruik je Spotify of een andere muziekdienst, dan lukt het dus niet.Een muziekquiz bestaat telkens uit vijf rondes en de deelnemer krijgt bij elke vraag vijf nummers voorgeschoteld, compleet met uitvoerder en platenhoes. Een van de weinige verschillen met de oorspronkelijke quiz, is dat je je resultaten nu ook kan delen via sociale netwerken.Voor de muziekquiz is zoals gezegd een iPod touch met iOS 14 vereist. Dat nieuwe mobiele besturingssysteem van Apple ziet hoogswaarschijnlijk nog deze maand (september) het levenslicht.