Apple weigert het populaire spel Fortnite weer aan te bieden in de App Store in Zuid-Korea. Daar had ontwikkelaar Epic Games om gevraagd nadat een nieuwe wetgeving werd aangenomen in het land. Volgens Apple moet Epic zich eerst aan de regels houden, 'net als iedereen'.

Zuid-Korea maakte eind vorige maand als eerste land een eind aan de machtspositie van Apple en Google op het gebied van betalingen op hun mobiele platforms. Een bedrijf als Epic Games zou na invoering van een nieuwe wet klanten in een spel als Fortnite direct kosten in rekening mogen brengen, en op die manier de kassa's van Apple en Google kunnen omzeilen. De wet is aangenomen en gaat naar verwachting vanaf 15 september gelden.

Epic besloot vorig jaar een eigen betalingssysteem in zijn app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en verwijderde de programma's van Epic daarom prompt uit de App Store. Een Amerikaanse rechter buigt zich momenteel over die zaak. Volgens Apple is het bedrijf zelfs met de nieuwe Zuid-Koreaanse wet niet verplicht alle ontwikkelaars toe te laten in zijn appwinkel.

Dertig procent

Apple beheert samen met Google het grootste gedeelte van de smartphones ter wereld met hun besturingssystemen, iOS en Android. De bedrijven rekenen ontwikkelaars van apps doorgaans dertig procent commissie op verkopen in hun stores.

