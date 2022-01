Apple heeft van oktober tot december een omzet van 123,9 miljard dollar behaald, ruim boven de marktverwachting (119 miljard dollar) en ondanks een tekort aan onderdelen dat veel bedrijfstakken treft, te beginnen met de elektronicafabrikanten.

De verkoop van smartphones bedroeg meer dan 71 miljard dollar, dankzij de grote vraag naar de iPhone 13-reeks, vooral in China. In totaal boekte de techgigant in zijn eerste kwartaal van het jaar een nettowinst van 34,6 miljard dollar.

