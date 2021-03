Techreus Apple heeft München geselecteerd voor de vestiging van zijn European Silicon Design Center. Op de nieuwe locatie zullen 'honderden' medewerkers gaan werken aan ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit en draadloze technologie.

München is vandaag al het grootste technisch knooppunt van Apple in Europa. Bijna 1.500 technici houden zich er onder meer bezig met energiebeheer, applicatieprocessors en draadloze technologie. De investering in de nieuwe vestiging in München beloopt alleen al de komende drie jaar meer dan een miljard euro.

5G-technologie

'Ik verwacht veel van onze technici in München. Ze gaan onderzoeken wat er nog meer mogelijk is met 5G-technologie en storten zich ook op nieuwe technologieën die verdere verbeteringen met zich meebrengen voor prestaties, snelheid en connectiviteit', zegt Tim Cook, CEO van Apple.

De nieuwe locatie biedt onderdak aan het groeiende team dat zich bij Apple bezighoudt met mobiele technologie, en wordt de grootste R&D-locatie van Europa voor mobiele draadloze halfgeleiders en software. Het team ontwikkelt onder meer 5G-technologie en draadloze modems voor Apple-producten.

De nieuwe locatie beslaat drie hectare en bevindt zich aan de Karlstrasse in het centrum van München. Apple wil het gebouw eind 2022 in gebruik nemen.

München is vandaag al het grootste technisch knooppunt van Apple in Europa. Bijna 1.500 technici houden zich er onder meer bezig met energiebeheer, applicatieprocessors en draadloze technologie. De investering in de nieuwe vestiging in München beloopt alleen al de komende drie jaar meer dan een miljard euro.'Ik verwacht veel van onze technici in München. Ze gaan onderzoeken wat er nog meer mogelijk is met 5G-technologie en storten zich ook op nieuwe technologieën die verdere verbeteringen met zich meebrengen voor prestaties, snelheid en connectiviteit', zegt Tim Cook, CEO van Apple.De nieuwe locatie biedt onderdak aan het groeiende team dat zich bij Apple bezighoudt met mobiele technologie, en wordt de grootste R&D-locatie van Europa voor mobiele draadloze halfgeleiders en software. Het team ontwikkelt onder meer 5G-technologie en draadloze modems voor Apple-producten.De nieuwe locatie beslaat drie hectare en bevindt zich aan de Karlstrasse in het centrum van München. Apple wil het gebouw eind 2022 in gebruik nemen.