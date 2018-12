Apple bouwt nieuwe campus in Texas

De investering komt er volgens Reuters nadat president Trump het bedrijf op de korrel nam voor de samenwerking met Aziatische fabrieken voor de productie van de iPhone en andere Apple-hardware. Apple haalt momenteel de helft van haar omzet buiten de VS.

Naast Austin, waar Apple al een grote uitvalsbasis had, komen er nieuwe sites in Seattle, San Diego, Culver City (Californië) en worden de activiteiten in Pittsburg (New York) en Boulder (Colorado) uitgebreid in de komende drie jaar.

Apple heeft weliswaar ook lokale aanwezigheid buiten de VS, maar hoofdzakelijk voor dingen die het moeilijk vanuit de VS kan regelen, zoals de lokale distributie, personeel in de Apple Stores of de helpdesk. Zo worden telefoontjes voor Europese ondersteuning, ook voor België, vanuit Ierland geregeld.