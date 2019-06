Apple stopt met iTunes in de huidige vorm. De dienst, gelanceerd in 2001, wordt ontmanteld en vervangen door drie losstaande apps: voor muziek, voor tv en voor podcasts. Apple heeft dat maandag aangekondigd op een jaarlijks congres voor ontwikkelaars, de WWDC.

iTunes begon als muziekwinkel. Later kwamen ook films, tv-programma's, e-boeken en radiodiensten beschikbaar. iTunes zorgde bovendien voor het synchroniseren van verschillende apparaten met hetzelfde account, dus dat er op iemands iPhone en iPad dezelfde apps staan. Dat kan voortaan via een nieuwe dienst, Finder.

Eigen inlogdienst

Apple onthulde ook de nieuwe versie van iOS, het besturingssysteem voor iPhones en iPads. iOS 13 krijgt onder meer een Dark Mode, een donkerder scherm dat rustiger voor de ogen is en de accu spaart. De plattegronden van Apple Maps krijgen binnenkort foto's van straatbeelden, vergelijkbaar met Streetview van Google.

Apple lanceerde in iOS 13 ook een eigen inlogdienst, Sign In With Apple. Mensen kunnen hun Apple-account straks gebruiken om bij andere apps en diensten in te loggen. Ze hoeven dan geen nieuwe accounts met moeilijke unieke wachtwoorden aan te maken. Google en Facebook hebben al zo'n single sign-ondienst. Apple zegt dat zijn versie meer privacy biedt.

Menstruatietracker

Apple kondigde ook nog aan dat zijn apparaten binnenkort met de stem kunnen worden bediend. Verder krijgt de Apple Watch onder meer een menstruatietracker, waarmee vrouwen hun cyclus kunnen volgen.