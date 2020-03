Apple zal zijn App Store in de loop van dit jaar uitbreiden naar een twintigtal extra landen. De digitale winkel zal dan beschikbaar zijn in 175 landen of regio's. Verder start de fabrikant met 'universal purchase': eenmalig aan te schaffen apps die geschikt zijn voor alle Apple-platformen.

Welke extra landen binnenkort toegang krijgen tot de App Store heeft Apple nog niet bekendgemaakt. In onze contreien is de uitbreiding vooral belangrijk voor ontwikkelaars, die er een aantal potentiële nieuwe afzetmarkten bij krijgen. Dat kan zeer lucratief zijn: de Apple App Store trekt volgens het fruitmerk een half miljard bezoekers per week en bracht software-ontwikkelaars intussen al ruim 143 miljard euro op, aan verkochte apps en in-app-aankopen.

Tegelijkertijd kondigt Apple de langverwachte 'universal purchase'-mogelijkheid aan voor Mac Apps. Dit betekent dat ontwikkelaars hun toepassingen voor de App Store voor Mac-computers voortaan meteen ook geschikt kunnen maken voor de andere platformen van de techreus, te weten iOS, iPadOS, watchOS en tvOS. Consumenten hoeven een dergelijke app dan nog maar een keer aan te schaffen in plaats van voor elk platform apart.

