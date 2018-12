Apple brengt betaaldienst naar Duitsland

Apple Pay trekt nu ook naar Duitsland. Het is voor het techbedrijf het twintigste Europese land waar het systeem werkt na onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België. In die lijst staan echter ook de 'kleine' landjes zoals Monaco en Vaticaanstad. Van onze buurlanden is Apple Pay alleen in Nederland en Luxemburg nog niet beschikbaar.

Met Apple Pay kan je via de NFC-chip in iPhones en Apple Watches betalen. Die moet je an tegen de betaalautomaat houden, net als bij contactloos betalen waarna het systeem afrekent via de gekoppelde bankrekening of kredietkaart.

Duitsland is voor betaaldiensten een bijzondere markt omdat er nog erg veel met contant geld betaald wordt. Google kwam al eerder met zijn eigen betaaldienst Google Pay naar het land.