In macOS Big Sur was er al een tijdje een probleem met het openen van bepaalde attachments in mailprogramma's. Apple bracht donderdag een update voor het besturingssysteem uit die deze bug wegpoetst.

Big Sur oftewel macOS 11 is de voorloper van het huidige macOS Monterey, en draait nog steeds op miljoenen Mac-computers. Is dat bij jou ook nog het geval, dan kan je de nieuwste update met versienummer 11.6.7 makkelijk binnenhalen via Systeemvoorkeuren/Software-update.

De Big Sur-update maakt een eind aan een probleem met bijlagen in apps als Apple Mail en Microsoft Outlook. Die kreeg je soms niet geopend wanneer het programma waarmee de attachments geopend moeten worden reeds was opgestart.

