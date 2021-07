Een octrooizaak die momenteel voor de rechtbank in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgevochten, kan Apple een boete opleveren tot zeven miljard dollar. De techreus zegt nu dat een terugtrekking uit het land mogelijk is als het zo ver komt.

De zaak draait om enkele octrooien van Optis Cellular Technology en zo'n 7 miljard dollar aan licenties die Apple weigert te betalen voor het gebruik van wat de techgigant 'gestandaardiseerde' smartphonetechnologie noemt.

Optis is een octrooihouder in het Verenigd Koninkrijk wiens belangrijkste inkomsten komen uit rechtszaken rond die octrooien, soms ook wel een 'patent troll' genoemd. Het Britse Hooggerechtshof besliste vorige maand dat Apple inbreuk maakt op twee van de octrooien van Optis rond de technologie waarop de toestellen van het bedrijf verbinding maken met communicatienetwerken.

Wereldwijd

Apple werd vorig jaar ook al eens veroordeeld tot het betalen van een boete in Texas. Toen moest het 506 miljoen dollar betalen aan PanOptis, een zusterbedrijf van Optis Cellular Technology, voor het gebruik van enkele octrooien rond 4G-technologie. De reden dat de boete in het VK zo hoog kan oplopen, is omdat een rechter eerder aangaf dat de Britse rechtbank boetes mag innen voor het breken van de Optis-octrooien wereldwijd, niet alleen in het VK.

'Commercieel onaanvaardbaar'

De rechtszaak die moet bepalen hoeveel Apple uiteindelijk zal betalen, begint in juli 2022. Marie Demetriou, de advocate van Apple in de zaak, zegt nu dat het mogelijk is dat Apple het VK zal verlaten als de rechtszaak het 'commercieel onaanvaardbaar' maakt voor de techgigant om nog toestellen in het land te verkopen. Het bedrijf zou eventuelevoorwaarden en boetes namelijk kunnen ontlopen door geen commerciële activiteiten meer in het VK te hebben.

Dat is, voor alle duidelijkheid, waarschijnlijk grootspraak en een mogelijk dreigement om gunstiger voorwaarden te krijgen. Apple stelt honderdduizenden mensen tewerk in zijn App Stores in het land, dus dat is een hoop tewerkstelling die weg zou vallen. De kans is echter bijzonder klein dat Apple ook echt een grote afzetmarkt als het Verenigd Koninkrijk zal verlaten.

