In de strijd tussen de Amerikaanse technologiegigant Apple en de Europese Commissie, met 13 miljard euro als inzet, treffen beide partijen elkaar dinsdag voor het EU-Gerecht in Luxemburg.

Twee dagen lang zullen ze hun argumenten naar voren kunnen brengen, een uitspraak wordt pas binnen een aantal maanden verwacht. De zaak gaat terug tot augustus 2016. Toen oordeelde de Europese Commissie dat Apple in de periode 2003-2014 in Ierland voor 13 miljard euro aan ongeoorloofde belastingvoordelen had ontvangen. Ierland moest die onwettige steun terugvorderen, met rente, aldus Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.

Zowel Apple als Ierland ging tegen de beslissing in beroep. Apple sprak van een politiek gemotiveerde uitspraak. "De Europese Commissie heeft de geschiedenis van Apple in Europa herschreven, de fiscale wetten van Ierland genegeerd, en het internationale fiscale systeem overhoopgehaald", zei Apple-CEO Tim Cook eerder.

De zaak wordt nog bemoeilijkt door een belastinghervorming die Amerikaans president Donald Trump eind 2017 instelde. Sindsdien heeft Apple omvangrijke winsten die de groep jarenlang boekte in het buitenland, naar de VS versluisd met de belofte dat er daar belastingen zullen worden op betaald. De Amerikaanse technologiegigant heeft sinds de jaren tachtig een fabriek in het Ierse Cork. Er werken circa 6.000 mensen.