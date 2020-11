Apple en Facebook ruziën over hun privacybeleid. Apps gaan in Apples besturingssysteem iOS 14 uitdrukkelijk toestemming moeten vragen aan gebruikers om hun surfgedrag te mogen volgen en zo gericht advertenties te kunnen verspreiden. Een streep door de rekening van het businessmodel van Facebook.

Het socialemediabedrijf beschuldigt de iPhone-maker van machtsmisbruik. Apple verdedigde zijn beleid in een brief aan een reeks mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International. Daarin verwijt Apple het berdrijf van Mark Zuckerberg dat het geen respect heeft voor de privacyrechten van zijn gebruikers.

Facebook reageerde scherp en stuurde eveneens een brief de wereld in waar vragen gesteld werden bij het privacybeleid van de technologiegigant. Facebook verwijt Apple misbruik te maken van zijn positie door zélf data te verzamelen en die ontoegankelijk te maken voor de concurrentie.

