Techreuzen Google en Apple gaan de door hen uitgewerkte oplossing voor contactopsporing rechtstreeks in hun smartphones integreren. Daardoor hoeven de gebruikers niet langer eerst een app te downloaden, zoals nu wel nog het geval is. Google en Apple benadrukken dat smartphonegebruikers expliciet hun toestemming moeten geven om de toepassing te activeren.

De twee bedrijven maakten in april al bekend dat ze gingen samenwerken om overheden te helpen met de uitrol van 'contact tracing apps' in de strijd tegen het coronavirus. Bedoeling was om door middel van bluetoothtechnologie overheden en gezondheidsdiensten te helpen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. De traceertoepassingen kunnen via de technologie in smartphones bijhouden met wie een besmette persoon in contact is geweest.

In de toekomstige versies van iOS en Android zal de toepassing van de bedrijven al geïntegreerd zijn. Het contactopsporingsinstrument maakt gebruik van bluetoothsignalen van smartphones die zich hebben aangemeld om te bepalen hoe dicht en hoe lang twee telefoons in elkaars buurt waren, zonder daarbij de gebruikers te lokaliseren of te identificeren.

Door de toepassing beschikbaar te maken voor gebruikers zonder dat die een app moeten downloaden, willen de bedrijven de doeltreffendheid ervan verhogen aangezien het systeem maar goed kan werken wanneer voldoende mensen bluetoothsignalen uitwisselen.

Apple en Google leveren met respectievelijk iOS en Android de twee belangrijkste besturingssystemen voor smartphones. Als zij de handen in elkaar slaan, is nagenoeg de volledige smartphonemarkt gedekt. De toepassing van beide bedrijven zorgt er meteen ook voor dat de overheden van de diverse landen niet per se meer zelf een eigen contactopsporingsapp moeten ontwikkelen, luidt het nog.

