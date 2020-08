Na Apple heeft nu ook Google het populaire cartooneske schietspel Fortnite uit zijn app-winkel verwijderd. Dat gebeurde nadat ontwikkelaar Epic Games een eigen betaalmethode in het spel had geïntroduceerd - iets wat tegen de spelregels van de Amerikaanse techgiganten ingaat.

Apple en Google rekenen een commissie aan op apps die via hun digitale winkel worden verkocht. Dat bedrag kan oplopen tot wel dertig procent van de aankoopprijs en dat is steeds meer bedrijven een doorn in het oog. Zo legde muziekdienst Spotify onlangs nog een klacht neer bij de Europese Commissie omdat het vindt dat Apple zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie. Intussen heeft ook de maker van Fortnite, Epic Games, een klacht ingediend tegen de techreuzen wegens misbruik van hun monopoliepositie.

Goed voorbereid

Het balletje ging aan het rollen nadat Epic Games een betaalmethode aan Fortnite had toegevoegd waarmee spelers muntjes konden kopen voor het spel, waarbij ze minder betaalden dan via de officiële methodes die Apple en Google voorschrijven. Dat is vragen om problemen, maar dat was waarschijnlijk ook precies de bedoeling van Epic. Het bedrijf bleek namelijk zeer goed voorbereid en diende onmiddellijk na de verwijdering van het spel een klacht in. Daarin haalt Epic een bekende reclame van de iPhone-maker uit 1984 aan, waarin Apple zich als uitdager presenteert tegen een dreigende overheersing van IBM op de computermarkt. Ook maakte de Fortnite-ontwikkelaar een filmpje dat die reclame parodieert.

In de aanklacht tegen Google richt het gamesbedrijf zijn pijlen op het bekende motto van de zoekgigant uit zijn vroegste dagen: Don't Be Evil.

Drukmiddel

De verwijdering van de app bij Apple en Google betekent niet dat Fortnite-liefhebbers het spelletje niet meer kunnen starten, wel dat er geen nieuwe spelers meer bij kunnen. Epic kan Fortnite op iOS en Android ook niet meer van updates voorzien. De ontwikkelaar gokt erop dat het door de populariteit van Fortnite een drukmiddel heeft bij Apple en Google. Het heeft zijn spelers al gewaarschuwd dat ze door de verwijdering mogelijk het volgende seizoen van Fortnite niet kunnen spelen. Althans, niet op mobiele toestellen: Fortnite is immers ook gewoon beschikbaar voor Windows-pc's, Macs en de drie belangrijkse spelconsoles: PlayStation, Xbox en Nintendo Switch.

