Apple treft een schikking met de Amerikaanse hoofdtelefoonfabrikant Koss. Het fruitmerk zou met zijn populaire AirPods-oortjes inbreuk hebben gemaakt op een patent van Koss met betrekking tot draadloze audiotechnologie, meldt persbureau Bloomberg.

Koss daagde Apple in 2020 voor de rechter. Het bedrijf stelde dat de AirPods van Apple te veel leken op de Striva-producten van Koss. De fabrikant brengt deze draadloze oortjes sinds 2012 op de markt, terwijl het gadget van Apple pas vier jaar later uitkwam.

Geen schuldbekentenis

Apple en Koss treffen nu een schikking in de zaak. Financiële details en andere voorwaarden zijn niet bekendgemaakt, maar Apple zou geen schuld bekennen als onderdeel van de schikking.

Niet alleen Apple, maar ook andere partijen zijn door Koss aangeklaagd wegens patentschendingen. Het gaat daarbij om Boss, JLab, Plantronics en Skullcandy.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

