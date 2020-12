Het lijkt erop dat Apple dicht bij een akkoord staat met Prepear over het peervormige logo van die boodschappen-app.

In augustus startte techgigant Apple een rechtszaak tegen smartphone-app Prepear. Die laatste is een app voor iOS en Android waarmee je boodschappenlijstjes kan maken. Het logo van die Prepear is een schetsje van een peer, en hoewel volkswijsheid zegt geen appelen met peren te vergelijken, nam Apple daar aanstoot aan. Het logo is volgens de techreus geïnspireerd op zijn iconische Apple-logo, en er kwam een rechtelijke aanklacht van.

Verschillende sites melden nu dat de twee bedrijven dicht staan bij een akkoord staan. MacRumors schrijft dat de bedrijven hebben gevraagd de rechtszaak met dertig dagen uit te stellen, wat kan wijzen op een akkoord buiten de rechtbank. Als ze niet tot een akkoord komen, start de rechtszaak automatisch op 23 januari 2021.

