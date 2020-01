Samsung, sinds jaar en dag de grootste smartphonefabrikant ter wereld, heeft er een concurrent bij. Het is niet Huawei, dat tot vorig jaar hard in opkomst was, maar het oude vertrouwde Apple. Dat heeft de Zuid-Koreanen zo ongeveer achterhaald, meldt persbureau Bloomberg.

Wie van de twee precies de grootste is, is heel moeilijk vast te stellen, omdat Samsung en Apple geen concrete cijfers naar buiten brengen. Marktonderzoekers moeten daarom schatten. Strategy Analytics denkt dat Apple in de laatste drie maanden van 2019 zo'n 70,7 miljoen iPhones leverde, tegenover 68,8 miljoen toestellen van Samsung. Bij de collega's van Canalys is het verschil groter. Zij denken dat Apple 78 miljoen smartphones heeft verscheept, tegen Samsung 71 miljoen. Bij IHS Markit is het juist andersom. Zij denken dat Samsung goed is voor 70,7 miljoen telefoons en Apple 67,7 miljoen. Huawei is blijven steken op ongeveer 56 miljoen smartphones, concluderen de drie onderzoeksbureaus.

Over heel 2019 is Samsung nog wel de grootste fabrikant, dankzij de eerste negen maanden van het jaar. De analisten schatten dat Samsung 295 miljoen toestellen heeft geleverd en Apple 193 miljoen. Samsung komt volgende maand met nieuwe Galaxy-toestellen en nog een opvouwbare telefoon. De nieuwe iPhones worden waarschijnlijk in het najaar onthuld. De onderzoekers denken dat Samsung en Apple het hele jaar door om de koppositie zullen strijden. Huawei zal het moeilijk hebben zolang het door Amerikaanse sancties alleen de basisversie van besturingssysteem Android mag gebruiken.

Wie van de twee precies de grootste is, is heel moeilijk vast te stellen, omdat Samsung en Apple geen concrete cijfers naar buiten brengen. Marktonderzoekers moeten daarom schatten. Strategy Analytics denkt dat Apple in de laatste drie maanden van 2019 zo'n 70,7 miljoen iPhones leverde, tegenover 68,8 miljoen toestellen van Samsung. Bij de collega's van Canalys is het verschil groter. Zij denken dat Apple 78 miljoen smartphones heeft verscheept, tegen Samsung 71 miljoen. Bij IHS Markit is het juist andersom. Zij denken dat Samsung goed is voor 70,7 miljoen telefoons en Apple 67,7 miljoen. Huawei is blijven steken op ongeveer 56 miljoen smartphones, concluderen de drie onderzoeksbureaus.Over heel 2019 is Samsung nog wel de grootste fabrikant, dankzij de eerste negen maanden van het jaar. De analisten schatten dat Samsung 295 miljoen toestellen heeft geleverd en Apple 193 miljoen. Samsung komt volgende maand met nieuwe Galaxy-toestellen en nog een opvouwbare telefoon. De nieuwe iPhones worden waarschijnlijk in het najaar onthuld. De onderzoekers denken dat Samsung en Apple het hele jaar door om de koppositie zullen strijden. Huawei zal het moeilijk hebben zolang het door Amerikaanse sancties alleen de basisversie van besturingssysteem Android mag gebruiken.