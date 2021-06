Apple gaat met zijn FaceTime-dienst meer de concurrentie aan met Zoom. Op de Apple Worldwide Developers Conference die gisteren van start ging, zijn diverse nieuwe toepassingen voor de videobel-app aangekondigd.

De FaceTime-update is een van de grotere nieuwigheden in iOS 15, waarvan Apple op zijn WWDC een voorsmaakje gaf. Het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone komt ergens in het najaar uit.

Groepsgesprekken

FaceTime biedt gebruikers straks de mogelijkheid om groepsgesprekken in te plannen en de deelnemers een uitnodiging uit te sturen, via een zogeheten FaceTime-link. Belangrijk daarbij is dat ook gebruikers met een Android- of Windows-toestel kunnen deelnemen aan de meeting, gewoon via hun webbrowser. Ook die conversaties blijven volgens Apple overigens end-to-end encrypted.

Verder werd de portretmodus van de iPhone-camera speciaal aangepast voor videogesprekken, zodat je de achtergrond kunt vervagen om de aandacht op jezelf te richten. De app krijgt ook een nieuwe rasterweergave, om alle gesprekspartners tegelijk in beeld te zien.

Daarnaast werd de klank verbeterd: dankzij de ruimtelijke audio lijkt het geluid uit de richting te komen vanwaar je gesprekspartner op het scherm te zien is. Verder kun je de microfoon voortaan zo instellen dat het achtergrondgeluid wordt weggefilterd. Voice isolation, zoals dat snufje heet, doet zijn ding met behulp van artificiële intelligentie en klonk tijdens een demonstratie op WWDC alvast veelbelovend.

SharePlay

Een andere nieuwe functie in FaceTime is SharePlay. Daarmee kan je bijvoorbeeld samen met anderen naar muziek van Apple Music luisteren, tegelijkertijd dezelfde film of hetzelfde tv-programma bekijken of je scherm delen om samen naar dezelfde app te kijken. SharePlay werkt op iPhone, iPad en Mac-computers, en omdat alle deelnemers dezelfde afspeelregelaars in beeld hebben, kan iedereen de play-, pauzeer en doorspoelknop bedienen.

SharePlay is ook te gebruiken op de Apple TV-mediaspeler. Wanneer je een serie of film op het grote scherm bekijkt en die content via FaceTime deelt, zorgt SharePlay ervoor dat beeld en geluid bij iedereen synchroon lopen. Tot de contentaanbieders die SharePlay de komende tijd in hun apps gaan integreren, behoren onder meer Disney+, HBO Max, Hulu, Paramount+, TikTok en Twitch.

De FaceTime-update is een van de grotere nieuwigheden in iOS 15, waarvan Apple op zijn WWDC een voorsmaakje gaf. Het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone komt ergens in het najaar uit.FaceTime biedt gebruikers straks de mogelijkheid om groepsgesprekken in te plannen en de deelnemers een uitnodiging uit te sturen, via een zogeheten FaceTime-link. Belangrijk daarbij is dat ook gebruikers met een Android- of Windows-toestel kunnen deelnemen aan de meeting, gewoon via hun webbrowser. Ook die conversaties blijven volgens Apple overigens end-to-end encrypted.Verder werd de portretmodus van de iPhone-camera speciaal aangepast voor videogesprekken, zodat je de achtergrond kunt vervagen om de aandacht op jezelf te richten. De app krijgt ook een nieuwe rasterweergave, om alle gesprekspartners tegelijk in beeld te zien.Daarnaast werd de klank verbeterd: dankzij de ruimtelijke audio lijkt het geluid uit de richting te komen vanwaar je gesprekspartner op het scherm te zien is. Verder kun je de microfoon voortaan zo instellen dat het achtergrondgeluid wordt weggefilterd. Voice isolation, zoals dat snufje heet, doet zijn ding met behulp van artificiële intelligentie en klonk tijdens een demonstratie op WWDC alvast veelbelovend.Een andere nieuwe functie in FaceTime is SharePlay. Daarmee kan je bijvoorbeeld samen met anderen naar muziek van Apple Music luisteren, tegelijkertijd dezelfde film of hetzelfde tv-programma bekijken of je scherm delen om samen naar dezelfde app te kijken. SharePlay werkt op iPhone, iPad en Mac-computers, en omdat alle deelnemers dezelfde afspeelregelaars in beeld hebben, kan iedereen de play-, pauzeer en doorspoelknop bedienen.SharePlay is ook te gebruiken op de Apple TV-mediaspeler. Wanneer je een serie of film op het grote scherm bekijkt en die content via FaceTime deelt, zorgt SharePlay ervoor dat beeld en geluid bij iedereen synchroon lopen. Tot de contentaanbieders die SharePlay de komende tijd in hun apps gaan integreren, behoren onder meer Disney+, HBO Max, Hulu, Paramount+, TikTok en Twitch.