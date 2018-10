Apple gaat iPhone-chips in Europa maken

Al van bij de allereerste iPhone doet Apple voor het energiebeheer van de batterij beroep op chips van Dialog. Apple koopt nu de patenten en het team van zo'n 300 ingenieurs waarvan het merendeel al werkte aan de chips voor Apple-toestellen. Als deel van de deal komen ook de kantoren van Dialog in Groot-Brittannië, Italië en Duitsland in handen van Apple.

Eerder dit jaar kregen de aandelen van Dialog nog een fikse duik nadat de fabrikant zei dat Apple mogelijk een andere leverancier ging inschakelen. Volgens de geruchtenmolen was het toen Apple zelf die de productie van de chips in handen wou nemen. De overname van de 300 ingenieurs lijkt die piste te bevestigen. Apple betaalt nu 300 miljoen voor een overname van de ingenieurs en kantoren.

Maar daarnaast doet Apple ook een voorafbetaling van nog eens 300 miljoen voor de levering van chips in de komende drie jaar. De teams van Dialog in onder meer Duitsland werkten al deels rond de iPhone-chips. Apple neemt door de deal in ieder geval de touwtjes steviger in handen rond de productie van de chips.