Het is een publiek geheim dat Apple aan een AR/VR-headset werkt. Het gadget zou mogelijk in januari op de markt komen, maar door de hoge prijs wordt het waarschijnlijk niet meteen een verkoopsucces. Een gerenommeerde analyst verwacht dat er in 2023 hooguit anderhalf miljoen exemplaren verkocht zullen worden.

Met een verwacht prijskaartje van zo'n tweeduizend dollar is de toekomstige AR/VR-headset van het fruitmerk eerder een nicheproduct. Apple-analyst Ming-Chi Kuo verwacht in het eerste jaar bijgevolg niet meer dan anderhalf miljoen verkochte exemplaren, zo meldt techsite MacRumors. Dat is natuurlijk niet niks, maar het is wel een schijntje in vergelijking met de 240 miljoen iPhones die Apple in 2021 aan de man wist te brengen.

Problemen van de baan

De AR/VR-headset van Apple is naar verluidt in mei voorgesteld aan de raad van bestuur van het bedrijf. Dat zou betekenen dat het apparaat zo goed als klaar is, en dat de problemen waar de bril eerder dit jaar nog mee kampte van de baan zijn. In januari meldde financieel persbureau Bloomberg dat Apple worstelde met de software en de camera van de headset, evenals met oververhittings-issues.

De AR/VR-headset zelf krijgt naar verwachting twee 4K micro-OLED-schermpjes mee, naast ruim een dozijn cameramodules, eye tracking-mogelijkheden, spatial audio en ondersteuning voor handgebaren. De krachtbron is mogelijk dezelfde M1 Pro-chip die ook terug te vinden is in bepaalde MacBook Pro-laptops van Apple.

Ondertussen zou de Amerikaanse techreus alweer werken aan een tweede generatie van de high-end headset. Die zou volgens analyst Kuo dan in 2025 op de markt komen, samen met een meer betaalbare versie van de bril.

