Bezitters van een iPhone, iPad of Apple TV-settopbox kunnen voortaan films en series van Amazon Prime aanschaffen via een in-app-aankoop. Voorheen ging dit uitsluitend via de website van Amazon. De aanpassing geldt voorlopig wel alleen voor gebruikers in Duitsland, het VK en de VS, zo meldt de BBC.

De activering van in-app-aankopen is een initiatief van Amazon zelf, dat zijn Prime-leden tot nu toe dwong om de Amazon Prime Video-app (voor Apple-toestellen) op een bepaald moment te verlaten. Bij het huren of aankopen van films en series verliep de rest van de transactie via de Amazon-website. De app verlaten hoeft nu niet meer.

Amazons eigen betaalsysteem

Apple rekent voor in-app-aankopen op een van de eigen platformen doorgaans een commissie aan van dertig procent. Dit geldt sinds enige tijd echter niet voor 'gekwalificeerde aanbieders van premium-videodiensten'. Amazon kan voor zijn Prime-content met andere woorden zijn eigen betaalsysteem hanteren, zonder dat het een vergoeding schuldig is aan Apple.

Andere bedrijven voelen zich achtergesteld door deze prijspolitiek. Zo heeft muziekstreamingdienst Spotify Apple onlangs beschuldigd van oneerlijke concurrentie en een klacht neergelegd bij de Europese Commissie. Volgens het Zweedse bedrijf heeft Apple in zijn App Store regels ingevoerd die de vrije keuze van de consument beperken.

Spotify-topman Daniel Ek zei daar onlangs het volgende over: 'Apple eist dat Spotify en andere diensten dertig procent commissie betalen over aankopen, waaronder upgrades van gratis Spotify naar onze Premium-dienst. Als we betalen, moeten we de prijs van Premium kunstmatig verhogen en wordt het duurder dan Apple Music. Dat kunnen we niet doen.'

Wanneer Amazon de in-app-aankoopmogelijkheid in België uitrolt is niet bekend. Verwacht wordt dat de nieuwe functie op korte termijn overal beschikbaar zal zijn.

