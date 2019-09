Mensen met een iPhone kunnen nu overstappen op de nieuwste versie van het besturingssysteem, iOS 13. Die is beschikbaar voor de iPhone 6S uit 2015 en alle toestellen die daarna zijn verschenen.

Een van de grootste veranderingen in iOS 13 is de Dark Mode, waarbij het hele scherm en alle apps donker worden. Dat is prettiger voor de ogen in het donker. Gebruikers kunnen de dark mode zelf aanzetten, of instellen dat het scherm automatisch donker wordt wanneer de zon ondergaat. Ook de fotoalbums zijn onder handen genomen in iOS 13. Verder kunnen gebruikers met hun Apple-account inloggen op andere diensten. Met die single sign-on, die Sign in with Apple heet, gaat Apple de concurrentie aan met Google en Facebook. In de Safari-browser kunnen gebruikers instellen dat een tabblad na een vooraf bepaalde tijd automatisch wordt gesloten. Dat voorkomt dat iemand de weg kwijtraakt in 22 openstaande tabs.

Mensen met een iPad hoeven nog maar even te wachten op het nieuwste besturingssysteem daarvoor. De update van iPadOS komt dinsdag beschikbaar. Het is naar voren geschoven, van 30 naar 24 september. Mensen met een iPhone 6 of ouder kunnen hun toestel niet updaten, zij moeten het doen met iOS 12 of overstappen naar een nieuw toestel.