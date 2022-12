Kaarten, de navigatie-app van Apple en tegenhanger van Google Maps, heeft een update gekregen. Gebruikers in België, Nederland, Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland beschikken voortaan over landkaarten die nauwkeuriger zijn en meer details bevatten. De navigatie is volgens Apple ook sneller geworden.

Een belangrijke verbetering is dat onder meer gebouwen, parken, luchthavens en winkelcentra meer gedetailleerd worden weergegeven. Bezienswaardigheden in de vijf voornoemde landen, zoals het Groothertogelijk Paleis in Luxemburg, het NEMO Science Museum in Amsterdam en de kastelen van Bellinzona (Zwitserland) zijn bovendien in 3D te bekijken.

Ov-gebruikers in België en de vier andere landen kunnen dankzij de update makkelijker nabijgelegen stations vinden en veelgebruikte lijnen vastzetten. iPhone-gebruikers die iOS 16 als besturingssysteem draaien, kunnen ook meteen zien wat de reis kost, en desgewenst hun ov-abonnement in Wallet zetten en hun saldo bekijken en aanvullen.

Natuurlijker taalgebruik

Eveneens nieuw is Siri Natural Language Guidance. Deze feature van Apples spraakassistent biedt volgens de fabrikant een routebeschrijving die natuurlijker klinkt en makkelijker te volgen is, met aanwijzingen als 'Sla linksaf bij het volgende verkeerslicht'. Ook is het makkelijker geworden om een ongeluk, gevaar of snelheidscontrole door te geven, door gewoon tegen Siri te zeggen 'Er is verderop een ongeluk gebeurd' of 'Er ligt iets op de weg'. Met rijbaanaanwijzingen worden chauffeurs dan weer naar de juiste baan geleid zodra ze hun afslag naderen - dit om te voorkomen dat ze te laat afslaan.

Kaarten is beschikbaar op iPhone, iPad, Mac-computers en Apple Watch, en in de auto via CarPlay. Met iOS 16 zijn met de app tot wel vijftien stops in te plannen. Routes die je op de computer uitstippelt, worden automatisch van Mac naar iPhone gesynchroniseerd wanneer het tijd is om te vertrekken.

Privacy

Apple benadrukt tot slot de privacyvoorzieningen van de Kaarten-app. Zo is inloggen niet nodig, en maken gepersonaliseerde functies (zoals een voorgestelde vertrektijd voor de volgende afspraak) gebruik van machine learning op het toestel zelf. Zoektermen, navigatieroutes, verkeersinformatie en dergelijke worden gekoppeld aan willekeurige identificatie­codes die regelmatig worden gereset, zodat deze data op de server niet aan een herkenbare gebruiker te koppelen zijn.

'Om de locatie van een gebruiker op servers van Apple te vertroebelen, gaat Kaarten nog een stapje verder, door middel van het zogenaamde fuzzen', aldus Apple. Dat houdt in dat de precieze locatie waar de zoekopdracht is uitgevoerd binnen 24 uur naar een minder nauwkeurige locatie wordt geconverteerd.

