De bedrijven achter de populairste browsers gaan samenwerken om extensies te verbeteren en standaardiseren. Maar het wordt geen gezamenlijke marktplaats voor addons.

Vrijwel elke browser laat toe om de functionaliteiten uit te breiden met extensies. Dat kan gaan om een wachtwoordmanager, een snelkoppeling naar je mailbox, een advertentieblokkeerder of andere toepassingen. Maar browsers doen dat op hun eigen manier.

Via de pas opgerichte WebExtensions Community Group (WECG) gaan die vier nu samenwerken. Ze gaan extensies standaardiseren en de veiligheid en prestaties verbeteren. Het initiatief is niet beperkt tot Safari, Chrome, Edge en Firefox, ook anderen kunnen zich aansluiten.

De opzet is om een consistent model op te stellen voor extensies met een gemeenschappelijke kern van functionaliteiten, API's en toestemmingen. Er komt ook een architectuur die moet zorgen voor betere prestaties en die de kans verkleint dat extensies worden misbruikt.

Eigenheid behouden

Maar het wordt geen eenheidsworst. Zo lijkt het er op dat er voor bestaande extensies niets verandert. Elke browser blijft ook hun eigen marktplaats voor extensies behouden en zal niet alles alles in regels en richtlijnen worden gegoten, zo kunnen browsers nog steeds hun eigen ding doen rond bepaalde API's, en staat het browsers vrij om hun eigen beleid te voeren in de extensies die ze aanbieden.

