Apple heeft 39.000 game-apps uit de Chinese Appstore gehaald. Dat meldt persbureau Reuters. De apps beschikken niet over de licentie van de Chinese overheid waar Apple vanaf 2021 om vraagt als ontwikkelaars betaalde apps in China willen verkopen.

De Chinese overheid heeft er al langere tijd op aangedrongen dat apps waarbij mensen tegen betaling toegang krijgen tot bepaalde functies over een licentie beschikken. China is wereldwijd de grootste afzetmarkt voor de Appstore, en als Apple de Appstore daar overeind wil houden zal het bedrijf dit soort toezeggingen moeten doen. De Google Playstore van concurrent Android is niet beschikbaar in China, waardoor Androidgebruikers het daar met lokale alternatieven doen.

Slechts 74 van de 1.500 bestverdienende spellen in de Appstore hebben volgens onderzoeksbureau Qimai de actie overleefd.

Todd Kuhns is marketingmanager bij AppInChina, een bedrijf dat buitenlandse organisaties helpt bij het verkopen van apps in China. Kuhns zegt dat China dit jaar weinig buitenlandse game-apps een licentie heeft gegeven. Hij verwacht dan ook dat veel buitenlandse ontwikkelaars over zullen stappen op een advertentiemodel voor hun apps, waardoor ze geen inkomsten meer hoeven te genereren uit inkopen in de app zelf, en dus geen licentie nodig hebben.

