Apple heeft 181 aan 'vaping' gerelateerde apps uit zijn App Store gehaald. Het bedrijf verstrengt zijn regels nu er steeds meer onduidelijkheid is over hoe gevaarlijk zo'n e-sigaret is.

Apple heeft een reeks apps uit zijn App Store gehaald die gerelateerd zijn aan vaping of e-sigaretten. Het bedrijf zegt zelf dat het zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico's van de toestellen, vooral voor jonge mensen. Het gaat om een verstrenging van een bestaande maatregel. Het was al langer niet meer mogelijk om nieuwe apps op de store te zetten die vaping promoten, of die vaping-cartridges rechtstreeks via de app verkopen. De 181 apps die nu zijn verwijderd, brachten bijvoorbeeld nieuws over vaping, of informatie over 'dampwinkels' in de buurt.

Het gebruik van elektronische sigaretten is de laatste jaren stevig toegenomen, maar daarmee komt ook meer onderzoek, en meer ongerustheid, over de gezondheidsrisico's van de toestellen. In de VS zijn ondertussen 42 sterfgevallen gelinkt aan stoffen die in de e-sigaret zitten, en ook België zou nu zijn eerste 'vape-dode' hebben. Daarbij moet wel gezegd dat de wetenschap er nog niet helemaal uit is hoe gevaarlijk deze toestellen zijn. Wel duidelijk is dat de 'gewone' sigaret nog altijd een pak dodelijker is.