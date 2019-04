Nadat Apple haar eigen 'Screen Time' introduceerde, heeft het bedrijf een reeks populaire apps verwijderd die iPhone-verslaving moesten tegengaan. Twee ontwikkelaars hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Apple repliceert dat deze screentime-trackers de privacy van hun gebruikers in gevaar brengen.

Met de introductie van iOS 12, vorig najaar, heeft Apple een eigen functie waarmee het gebruikers op de hoogte houdt van de tijd die ze doorbrengen op hun iPhone of iPad. Sindsdien heeft het bedrijf ook 11 van de 17 populairste screentime-trackers en apps voor ouderlijk toezicht aan banden gelegd. Sommige van die apps werden uit de App Store verwijderd, andere werden gedwongen om bepaalde functionaliteiten aan te passen, schrijft The New York Times.

"Ze maken deze industrie systematisch kapot", klaagt Amir Moussavian, oprichter van OurPact tegenover de krant. Zijn app voor ouderlijk toezicht, met meer dan 3 miljoen downloads, werd in februari uit de App Store gegooid

'Apps verzamelden te veel informatie'

Apple geeft toe dat het onlangs verschillende van dergelijke apps heeft verwijderd, maar benadrukt dat dit niets met de concurrentie voor Screen Time te maken had. "We deden dit om een eenvoudige reden: ze brengen de privacy en veiligheid van gebruikers in gevaar", aldus het bedrijf in een reactie.

Volgens Apple maakten deze apps gebruik van Mobile Device Management (MDM), "een zeer invasieve technologie die derden toegang geeft tot de meest gevoelige informatie op een apparaat, inclusief gebruikerslocatie, app-gebruik, e-mailaccounts, cameramachtigingen en browsegeschiedenis". De technologie kan gebruikt worden op bedrijfsapparaten, maar is niet bedoeld voor apps voor ouderlijk toezicht, klinkt het. "Dat is ongelooflijk riskant en een duidelijke schending van het App Store-beleid", stelt het bedrijf. "Onderzoek heeft aangetoond dat MDM-profielen kunnen worden misbruikt om hackers toegang te geven voor kwaadaardige doeleinden. Niemand, behalve uzelf, zou onbeperkte toegang mogen hebben om het apparaat van uw kind te beheren."

Volgens The New York Times werden de apps zonder enige waarschuwing verwijderd, maar Apple ontkent dat. Het stelt dat het de app-ontwikkelaars op de hoogte heeft gebracht en hen dertig dagen heeft gegeven om hun apps aan te passen. "Verschillende ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om hun apps in overeenstemming te brengen met ons beleid. Degenen die dat niet deden, werden uit de App Store verwijderd."

Bescherming van gebruikers of machtsmisbruik?

"In tegenstelling tot wat The New York Times schrijft, is dit geen kwestie van concurrentie, maar een kwestie van veiligheid", schrijft Apple. Twee ontwikkelaars die apps voor ouderlijk toezicht maken, Kidslox en Qustodio, zijn het daar niet mee eens. Zij dienden vorige donderdag een klacht in bij de Europese Commissie omdat Apple misbruik zou maken van haar dominante marktpositie.

In maart had het beveiligingsbedrijf Kaspersky, dat ook een app voor ouderlijk toezicht aanbiedt, al een klacht ingediend in Rusland. Volgens Kaspersky heeft Apple te veel macht over de App Store. Ook Spotify legde een klacht neer bij de Europese Commissie omdat Apple haar eigen muziekstreamingdienst zou bevoordelen in de App Store.