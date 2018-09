Apple haalt populaire Trend Micro apps weg die privacy schenden

Apple heeft grote schoonmaak gehouden in de Apple Store, en enkele apps verwijderd die volgens het bedrijf de privacy van gebruikers schendden. Bij de verwijderde apps zijn best grote namen, zoals Adware Doctor, Dr. Cleaner en Dr. Unarchiver. Veel van de apps worden verdeeld door Trend Micro. De apps zouden browsergeschiedenis van Chrome, Safari en Firefox verzamelen, en die vervolgens naar de servers van het bedrijf sturen.

Om daaraan te komen, misleidden de apps gebruikers met knopjes als 'Scan for Viruses' en 'Clear cache'. In werkelijkheid gaf de gebruiker daarmee echter toegang tot de MacOS home directory. In die home directory worden gegevens opgeslagen over bezochte sites, iMessage conversaties, e-mails en nog van dat leuks. De apps in kwestie gebruikten de toegang om browsergeschiedenis te verzamelen, Google zoekgeschiedenis op te lijsten en uit te vissen welke apps die op het systeem waren geïnstalleerd. Die informatie werd in een zipbestand gegoten en naar de servers van, vermoedelijk, Trend Micro gestuurd.

De apps werden eind augustus op Twitter gerapporteerd door security onderzoeker PrivacyIs1st. Volgens de site 9to5Mac zijn ze nu verwijderd. De apps zijn een vervelende zaak, niet alleen voor Trend Micro, maar ook voor Apple. Die laatste profileert zich graag als een veilige omgeving, met strenge controles op de apps die in de App Store terecht komen. Dat bijzonder populaire apps als Dr. Unarchiver en Adware Doctor (beide bij de meest gedownloade apps in hun segment) op slinkse wijze hun gebruikers bespioneren is een stevige blaam voor beide bedrijven.