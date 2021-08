Apple heeft via een federale Amerikaanse rechter een boete van 308,5 miljoen dollar weten terug te draaien die het opgelegd gekregen had in een licentierechtszaak.

Het gaat om een patent inzake het beheer van digitale rechten, zo schrijft Reuters. De rechtszaak stamt uit 2015.

Districtsrechter Rodney Gilstrap stelde eind vorige week dat de klagende partij - Personalised Media Communications LLC (PMC) - opzettelijk de indiening van de aanvraag bij het U.S. Patent and Trademark Office heeft uitgesteld, in de hoop op een grotere uitbetaling. Hij sprak over een opzettelijke strategie van vertraging en een bewust en flagrant misbruik van het wettelijke octrooisysteem.

PMC stelde in 2015 dat de FairPlay-software die in de iTunes-service en App Store van Apple wordt gebruikt om films, muziek en apps te ontsleutelen, inbreuk maakt op het in 2012 verkregen patent. Afgelopen maart stelde de jury PMC in het gelijk en werd de boete toegewezen.

Vertragingstactieken

De Texaanse rechtbank accepteerde echter Apples verdediging dat PCM jarenlang vertragingstactieken heeft gebruikt die Apple ervan weerhielden om gebruik van het patent af te dwingen wegens onredelijke en onverklaarbare vertraging. Zo zou PMC zijn octrooiportfolio verborgen gehouden hebben tot de sector de onderliggende technologie voor beheer van digitale rechten algemeen geaccepteerd had.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

