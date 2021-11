Een originele Apple I-computer die 45 jaar geleden door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak werd gemaakt, gaat vandaag onder de hamer in veilinghuis John Moran in het zuiden van Californië. Experts verwachten dat het apparaat minstens 500.000 dollar zal opbrengen, omdat het om 'de heilige graal' voor verzamelaars van antieke computers en elektronica gaat.

Jobs en Wozniak maakten in de jaren 70 zo'n 200 Apple 1-computers. Vandaag de dag bestaan er nog zestig, waarvan er twintig nog werken of kunnen worden hersteld. De computer die dinsdag geveild wordt, is er daar een van.

Zeldzaam koa-hout

De meeste computers die de twee Apple-oprichters maakten in een garage in het dorp Palo Alto werden verkocht als losse moederborden, zonder scherm, toetsenbord of computerkast. Het exemplaar dat nu geveild wordt, heeft dat wel: het apparaat zit ingesloten in een doos die van het zeldzame koa-hout (afkomstig uit Hawaï) is gemaakt. Er zijn slechts een handjevol Apple 1-computers in deze houten omhulsels overgebleven.

Een computerwinkel uit de regio rond San Francisco had destijds vijftig exemplaren van de jonge Apple-oprichters gekocht, maar wist niet dat ze alleen moederborden geleverd zouden krijgen. De winkel maakte toen zelf de houten computerkasten van het destijds goedkope koa-hout en verkocht de computers vervolgens door.

