Techreus Apple heeft de 13-inch versie van zijn MacBook Pro vernieuwd. Het instapmodel van de high-end laptop van het fruitmerk kreeg onder meer een nieuw Magic Keyboard (na veel kritiek op het vorige klavier) en dubbel zoveel opslagcapaciteit.

De nieuwe modellen hebben een Intel-processor van de tiende generatie die de grafische prestaties volgens Apple tot tachtig procent verbetert. Sommige configuraties beschikken daarnaast voortaan standaard over 16 gigabyte werkgeheugen van het snelle 3733-MHz type. Andere specificaties zijn een quad-coreprocessor (tot 4,1 GHz), 13-inch Retina-display, de Touch Bar en Touch ID-vingerafdruksensor.

Dubbele opslag

De 13-inch MacBook Pro bevat standaard twee keer zoveel opslag als de vorige generatie. De capaciteit begint bij 256 GB en eindigt bij 1 TB. Professionele gebruikers kunnen desgewenst zelfs een MacBook Pro met een SSD van 4 TB bestellen.

Apple voorzag de nieuwe MacBook Pro van de T2 Security-chip, een speciaal door Apple ontworpen siliciumchip die tijdens het opstarten controleert of er niet geknoeid is met de software en die alle gegevens op de SSD-schijf direct versleutelt. De nieuwe laptop is verkrijgbaar vanaf € 1.499.

De nieuwe modellen hebben een Intel-processor van de tiende generatie die de grafische prestaties volgens Apple tot tachtig procent verbetert. Sommige configuraties beschikken daarnaast voortaan standaard over 16 gigabyte werkgeheugen van het snelle 3733-MHz type. Andere specificaties zijn een quad-coreprocessor (tot 4,1 GHz), 13-inch Retina-display, de Touch Bar en Touch ID-vingerafdruksensor.De 13-inch MacBook Pro bevat standaard twee keer zoveel opslag als de vorige generatie. De capaciteit begint bij 256 GB en eindigt bij 1 TB. Professionele gebruikers kunnen desgewenst zelfs een MacBook Pro met een SSD van 4 TB bestellen.Apple voorzag de nieuwe MacBook Pro van de T2 Security-chip, een speciaal door Apple ontworpen siliciumchip die tijdens het opstarten controleert of er niet geknoeid is met de software en die alle gegevens op de SSD-schijf direct versleutelt. De nieuwe laptop is verkrijgbaar vanaf € 1.499.