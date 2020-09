Apple heeft twee nieuwe Apple Watches voorgesteld. Naast de Series 6, voor het eerst uitgerust met een bloedzuurstofmeter, verschijnt er ook een goedkopere variant van het uurwerk, de Watch SE. Die is beschikbaar vanaf 299 euro.

Met de nieuwe sensor van de Apple Watch Series 6 (vanaf 429 euro) kunnen dragers van het klokje in de gaten houden hoe hoog het zuurstofgehalte in hun bloed is. De sensor werkt met gewoon en infraroodlicht dat wordt weerkaatst door zuurstofrijke rode bloedlichaampjes. Bezitters van een Watch Series 6 kunnen ook deelnemen aan een aantal wetenschappelijke onderzoeken naar ziektes als astma en covid-19.

De nieuwe Apple Watch heeft verder een helderder scherm en een hoogtemeter en komt in meer kleuren beschikbaar, waaronder blauw en rood. Daarnaast introduceerde het bedrijf ook een goedkopere Apple Watch SE die qua mogelijkheden tussen de vorige versie van de smartwatch en de nog altijd verkrijgbare Series 3 uit 2017 in zit.

