Apple was in het eerste kwartaal van 2020 het voornaamste merk waar cybercriminelen zich op richtten. Tien procent van alle pogingen tot phishing had betrekking op de Amerikaanse technologiegigant. Dit blijkt uit het Brand Phishing-rapport van securitybedrijf Check Point.

Bij een brand phishing-aanval proberen criminelen de officiële website van een bekend merk na te bootsen. Ze gebruiken hiervoor vaak een vergelijkbare domeinnaam of URL (soms met slechts een letter of teken verschil) en het ontwerp van de webpagina is identiek aan de echte site. De nepsite bevat dikwijls een formulier dat bedoeld is om de persoonlijke of fraudegevoelige gegevens van gebruikers te stelen.

Toename door de pandemie

Apple bekleedt in het eerste kwartaal van dit jaar de weinig benijdenswaardige eerste plaats in de lijst van meest misbruikte merken. Het bedrijf steeg hiermee van de zevende plaats in Q4 2019 naar de top van de ranglijst. Netflix neemt de tweede plaats in met 9 procent van alle phishing-pogingen. Als mogelijke oorzaak zien de onderzoekers de toename van het aantal mensen dat toegang krijgt tot de streamingdienst tijdens de coronaviruspandemie.

Check Point vindt het verder opvallend dat de top tien volledig bestaat uit technologiebedrijven, financiële instellingen en media. Ook dat wordt wellicht in de hand gewerkt door de pandemie en de daarmee gepaard gaande quarantaine. 'Mensen die thuiswerken worstelen met technologie die op afstand werkt. Ze vrezen voor veranderingen in hun financiën, en door thuis te zitten maken ze veel meer gebruik van home-entertainment zoals streamingdiensten', aldus de onderzoekers.

Na Apple en Netflix volgen Yahoo en WhatsApp, met elk 6 procent van alle phishing-pogingen. Hekkensluiter van de top vijf is betaalbedrijf PayPal (5 procent).

