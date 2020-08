Apple gaat juridische stappen ondernemen tegen de ontwikkelaar van de smartphone-app Prepear. Het peer-logo van de applicatie, een digitaal kookhulpje met recepten en dergelijke, zou volgens de techreus te nadrukkelijk geïnspireerd zijn op het Apple-logo.

Prepear is een app voor iOS en Android waarmee gebruikers boodschappenlijstjes kunnen opstellen en recepten kunnen raadplegen. In sommige markten kunnen de benodigde ingrediënten voor een maaltijd ook met een druk op de knop worden besteld en thuisbezorgd.

'Onvoorstelbaar in coronatijden'

Dit weekend lieten de makers van Prepear via hun Instagram-account echter weten dat Apple juridische stappen wil ondernemen. 'Het biljoenenbedrijf Apple heeft besloten om ons kleine bedrijf in het vizier te nemen door te stellen dat ons peer-logo te veel op het Apple-logo lijkt, wat hun merk mogelijk schade kan berokkenen', klinkt het op Instagram.

Het bedrijf voegt eraan toe dat een juridisch gevecht hen tienduizenden dollars kan gaan kosten, en dat Apple in het verleden al tientallen andere kleine bedrijven voor de rechter heeft gesleept omwille van hun fruitlogo's: 'De meesten hebben ervoor gekozen om het logo te veranderen, of om hun bedrijfje gewoon volledig op te doeken.' De ontwikkelaar vindt het in tijden van corona onvoorstelbaar dat Apple zich met dit soort zaken bezighoudt, 'terwijl de rest van de wereld juist zijn best doet om kleine ondernemers voort te helpen'.

Via een petitie met als hashtag safethepearfromapple hoopt de Prepear-maker Apple alsnog op andere gedachten te kunnen brengen. Er zijn op het moment van schrijven al zo'n negenduizend handtekeningen verzameld.

