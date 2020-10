Apple heeft klacht ingediend tegen een van zijn bedrijfspartners, een recyclagebedrijf dat meer dan 100.000 iPhones, tablets en Watches zou hebben doorverkocht.

Het bedrijf, GEEP Canada, was in dienst genomen om de toestellen te ontmantelen en recycleren. Volgens de aanklacht heeft het in plaats daarvan 103.845 iPhones, iPads en Watches gestolen om door te verkopen.

Apple stuurde het recyclagebedrijf zo'n half miljoen toestellen tussen 2015 en 2017. Uit een audit moet blijken dat 18 procent van die toestellen nog toegang hebben tot het gsm-netwerk. De techgigant vraagt nu 31 miljoen Canadese dollars in schadevergoeding.

Hoewel veel techbedrijven pogingen ondernemen om hun milieuvoetafdruk te verminderen door toestellen te recycleren, komen ze nog vaak in aanvaring met de markt op hergebruik. Dat zagen we vorig jaar bijvoorbeeld toen de 'recyclage modus' van oude Sonos speakers de toestellen onklaar maakten zodat ze niet meer verkocht konden worden. Het doorverkopen van oudere toestellen is in principe beter voor het milieu dan ze te ontmantelen en de individuele stukjes te recycleren. Maar die hergebruikmarkt zien de meeste fabrikanten liever niet. "Producten die naar recyclagecentra worden gestuurd, zijn niet langer goed genoeg om te verkopen aan consumenten en als ze hersteld worden met niet-officiële stukken, kunnen ze fouten veroorzaken, waaronder batterijproblemen", zegt het bedrijf in een mededeling aan techsite The Verge.

