Apple daagt de tech start-up Rivos voor de rechter. De start-up zou gericht engineers hebben ingehuurd die toegang hebben tot gevoelige bedrijfsinformatie van Apple.

Het techbedrijf uit Cupertino beschuldigt verschillende voormalig medewerkers van de diefstal van informatie met betrekking tot chips, dat meldt Reuters.

Rivos is een zogeheten 'stealth' tech start-up, die in relatieve stilte opereert. Het bedrijf is vorig jaar opgericht en zou inmiddels ruim 40 voormalig werknemers van Apple inhuren. Apple stelt dat het bedrijf hierbij gericht zocht naar engineers van Apple die toegang hadden tot gevoelige bedrijfsinformatie. Zij werken inmiddels bij Rivos aan een concurrerende system-on-a-chip (SoC).

Ontwikkeling van SoC versnellen

Apple stelt dat meerdere ex-medewerkers bedrijfsgeheimen hebben meegenomen naar Rivos. Twee van hen worden bij naam genoemd. Apple stelt dat er gigabytes aan data is buitgemaakt. Het gaat daarbij onder meer om documentatie gerelateerd aan chips. Rivos zou deze informatie hebben gebruikt voor het versnellen van de ontwikkeling van zijn eigen system-on-a-chips.

Apple wil niet reageren op de berichtgeving van Reuters. Rivos heeft niet gereageerd op een verzoek om een reactie.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

