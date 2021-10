Het Vlaamse onderzoeksinstituut imec begint een programma om de ecologische impact van computerchips in kaart te brengen en te verkleinen. Apple schuift mee aan tafel in Leuven.

Het Sustainable Semiconductor Technologies & Systems onderzoeksprogramma, kortweg SSTS, gaat de milieu-impact van chipontwikkeling- en productie in kaart brengen, met als doel om die impact te kunnen verkleinen. Het programma steunt op de cleanroomexpertise van imec om betrouwbare modellen op te stellen en data over de koolstofvoetafdruk van de halfgeleiderindustrie te verzamelen.

Apple is daarbij een van de eerste grote namen die deelneemt aan het programma. Het bedrijf ontwerpt sinds vorig jaar haar eigen chips, en is met een uitgebreid gamma aan iPhones, wearables, Macs en Macbooks een van de grootste toestelbouwers ter wereld.

imec stelt dat veel bedrijven koolstof neutraal willen zijn op termijn, maar dat het voor veel techspelers lastig is om de ecologische voetafdruk van hun chips te becijferen. 'En precies daar kan imec hen bij helpen. Wij hebben die data, en staan klaar om de industrie te ondersteunen met alle nodige inzichten, tools, instrumenten en cijfers", zegt Luc Van den hove, CEO van imec.

imec werkt al lang nauw samen met de voornaamste chipontwikkelaars in de wereld. Van den hove hoopt dan ook dat iedereen in de haflgeleiderindustrie wil meewerken. "Alleen zo kunnen we de ecologische voetafdruk van het volledige ecosysteem verkleinen," klinkt het.

Energie, water en chemicaliën

Chips worden steeds krachtiger en zuiniger, maar die stappen maken de productie ook complexer. Bovendien komt is er bij het produceren van chips ook veel energie nodig, worden er chemicaliën en schaarse grondstoffen gebruikt en is er nood aan ultrazuiver water.

Al die zaken zijn nodig om het complexe productieproces zo goed mogelijk uit te voeren. Tegelijk is er wereldwijd steeds meer vraag naar chips. Enerzijds voor geavanceerde moderne systemen zoals smartphones, high end servers of computers. Anderzijds in alledaagse elektronica zoals wasmachines of televisietoestellen.

imec hoopt haar expertise met die van bedrijven zoals Apple te combineren om in kaart te brengen welke stappen in het productieproces een bedrijf kan zetten om de impact op het milieu te verkleinen.

