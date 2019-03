Apple komt met eigen creditcard

Apple komt met een nieuwe creditcarddienst. Die gaat Apple Card heten, zo maakte topman Tim Cook bekend op het Apple-event in Cupertino. Volgens Jennifer Bailey, de topvrouw van Apple Pay, is de dienst wereldwijd beschikbaar en werkt Apple Card samen met Mastercard en Goldman Sachs.

Bij Apple Card staan gebruikersgemak, transparantie en privacy hoog in het vaandel. Zo wordt het voor gebruikers makkelijk om zich voor de dienst in te schrijven. Dat kan gewoon via de iPhone. Bailey liet weten dat mensen na hun inschrijving meteen aan de slag kunnen met de dienst.

De creditcard is de veiligste die er ooit gemaakt is, volgens Apple. Er staat geen informatie op. "Die kun je in je iPhone vinden", zei Bailey. Waarin Apple zich ook wil onderscheiden is de duidelijkheid van de uitgaven die gebruikers doen. Zo worden de betalingen met speciale icoontjes inzichtelijk gemaakt. Moeilijke codes, zoals bij banken en andere aanbieders van creditcards worden niet gebruikt. Op basis van Apple Maps en machine learning worden alle transacties duidelijk onderscheiden. Daardoor kunnen klanten veel makkelijker zien wat ze hebben uitgegeven, aldus het bedrijf.

Ook komt er een speciaal spaarprogramma, Daily Cash. Daarbij krijgen gebruikers geld als ze een aankoop met de dienst betalen. "Het is real cash, geen punten", verzekerde Bailey. "Je kunt het meteen uitgeven." Het gaat om 2 procent van het uitgavebedrag. Aankopen bij Apple leveren 3 procent voordeel op.

Apple Card wordt komende zomer in de Verenigde Staten uitgerold. Apple belooft dat er geen geld gevraagd wordt voor transacties of administratiekosten. Ook worden er geen boetes uitgedeeld als klanten te laat betalen.