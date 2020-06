Apple zou volgende maand al aankondigen dat het afscheid neemt van Intel en nieuwe Macs op zelfontworpen chips laat draaien. Een gerucht dat al minstens acht jaar loopt.

Volgens Bloomberg zal Apple op haar ontwikkelaarsconferentie WWDC, in de week van 22 juni, aankondigen dat het toekomstige Macs zal uitrusten met zelf ontworpen ARM-chips. Daarmee neemt het na vijftien jaar afscheid van Intel. Momenteel zijn ook de processors van de iPhone en iPad gebaseerd op ARM-architectuur.

Concreet gaat het om macs die vanaf 2021 op de markt komen. Al kan de exacte timing,ook van de aankondiging later deze maand, nog verschuiven. Zo zal het ook voor ontwikkelaars enige aanpassing kosten om hun software ook op de nieuwe chips vlot te laten draaien. Apple en Intel geven beiden geen commentaar tegenover Bloomberg.

Voor Apple is het de eerste keer dat het zelf de chip voor de Mac ontwerpt. Tot begin jaren negentig gebruikte het chips van Motorola. Nadien werd dat PowerPC en vanaf 2005 werd Intel de vaste leverancier.

Bronnen van Bloomberg bij Apple zeggen dat de keuze er onder meer komt omdat de jaarlijkse prestatieverhogingen van Intel achteruit gingen, wat op termijn nefast zou zijn voor de toekomst van de Macs. Daarbij zou een chip gebaseerd op ARM en verder ontworpen door Apple een stuk sterker staan voor grafische toepassingen en AI en stroomzuiniger zijn, wat de deur openzet voor nog dunnere en lichtere laptops.

In praktijk zal TSMC de chips maken op een 5 nanometer proces. Ook Qualcomm en AMD zijn klant bij diezelfde fabrikant. Naast een algemene CPU wordt er ook een GPU en een Neural Engine voor machine learning verwacht.

Lang in de maak

Dat Apple zelf chips gaat ontwerpen wordt al jaren gefluisterd en het zou een geheim zijn dat Apple al jaren goed bewaakt. Bloomberg schreef zelf al in april dat zo'n overstap nabij was. Maar ook al in 2018 sprak het persagentschap van zo'n plannen.

Het gerucht zelf gaat nog jaren verder terug. Zo was er in 2012 al sprake om Intel te vervangen door zelf ontworpen chips op een ARM-architectuur. Op dat moment werd er gesproken van interne experimenten. Mogelijk staat Apple nu iets verder en is het klaar om zelf ontworpen processors in te zetten.

