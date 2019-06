De nieuwe Mac Pro neemt de vorm van een bijzonder zware desktopcomputer. Dat heeft Apple aangekondigd op zijn Worldwide Developer Conference.

Er komt een nieuwe Mac Pro. Apple heeft zijn professionele gamma stevig aangepast en brengt een nieuw, herdacht, model uit. Het gaat om een traditionele desktopcomputer die, als we afgaan op de massa memes, sterk lijkt op een kaasrasp. Onder die rasp is het toestel wel bijzonder stevig uitgerust. Aan boord zit een Intel Xeon processor met tot 28 CPU-kernen, 1,5 TB aan ram en 4 TB aan SSD opslagruimte. Het toestel is dan ook niet goedkoop. Basismodellen starten aan een prijs van 5.999 dollar (voor een Intel Xeon processor met acht kernen, 32 GB aan RAM en 256 GB aan SSD-opslag) en komen op de markt in het najaar.

De Mac Pro richt zich vooral op de professionele (grafische) markt, en de hardware kan tussen die twee uitersten helemaal aan de behoeften worden aangepast.

6K scherm

Voor die desktop heeft Apple meteen ook een nieuw scherm in de aanbieding, de Pro Display XDR. Dit is een Retina 6K scherm met een diameter van 32 inch, en hij kost 4.999 dollar. Daarvoor heb je alleen het scherm. Wil je het ding aan de muur hangen, dan zal je een extra VESA Mount Adapter moeten kopen voor 199 dollar, of je haalt een staander in huis voor je (hopelijk design) bureau van 999 dollar. Wie dat wil, kan de Mac Pro ook op wieltjes zetten.