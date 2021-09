Apple heeft dinsdagavond de nieuwe modellen van de iPhone voorgesteld. De iPhone 13 heeft een beter scherm, grotere batterij, snellere processor en betere camera's dan zijn voorganger. Het techbedrijf deed dat tijdens een virtuele presentatie waar ook de nieuwste versies van de Apple Watch en iPad (mini) werden onthuld.

De iPhone 13 ziet er grotendeels hetzelfde uit als de 12. Een verschil is dat de zogeheten notch, de uitstulping in het scherm waar sensoren zitten voor onder meer de gezichtsherkenning, wat smaller is geworden. Net als afgelopen jaar komt het toestel in vier versies en drie verschillende maten. De twee duurdere Pro-modellen hebben betere camera's en een scherm dat vaker kan verversen, waardoor bewegende beelden vloeiender zijn.

Groter scherm voor de Watch

De Apple Watch Series 7 was een grotere verrassing. Volgens de geruchten zou het nieuwe slimme horloge qua ontwerp op de nieuwste iPhones en iPads gaan lijken, maar dat bleek niet zo te zijn. Wat wel klopte, was dat het scherm groter is, zonder dat de buitenkant van het horloge veel groeide.

Verder kreeg de instap-iPad een upgrade met een snellere processor en een betere camera aan de voorkant. De iPad mini, het kleinste model van de tablet van Apple, werd opnieuw ontworpen en lijkt nu op onder meer de iPad Air en de iPad Pro. Dat model kreeg verder een beter scherm, snellere processor en betere camera's.

