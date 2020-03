Apple heeft woensdag een nieuwe MacBook Air en iPad Pro aangekondigd. Belangrijkste nieuwigheid van de tablet is de LiDAR-scanner, een sensor voor dieptemetingen die geavanceerde augmented reality mogelijk maakt. De MacBook Air biedt onder meer een nieuw klavier en meer opslag, en werd in prijs verlaagd.

Met zijn A12Z Bionic-processor is de iPad Pro opnieuw wat krachtiger geworden. Apple voorzag het toestel voorts van een groothoek- en een ultragroothoekcamera (van 12 en 10 megapixel), vijf microfoons van 'studiokwaliteit' en de eerdergenoemde LiDAR-sensor (voluit: Light Detection And Ranging). Deze technologie, die ook in opmars is bij geheel of gedeeltelijk zelfrijdende auto's, detecteert aan de hand van laserpulsen de afstand tot een object. De LiDAR-sensor helpt bij de beeldvorming van augmented reality, maar kan ook gebruikt worden voor nauwkeurige metingen van objecten in de omgeving.

De iPad Pro kreeg ook ondersteuning voor een trackpad, waarmee het verschil met een laptop wederom wat kleiner wordt. Het nieuwe optionele Magic Keyboard beschikt standaard over zo'n trackpad en biedt daarnaast toetsen met achtergrondverlichting en een instelbare kijkhoek. De tablet komt in twee maten: 11-inch en 12,9-inch. De iPad Pro is verkrijgbaar in zilver en spacegrijs, en prijzen beginnen bij 899 euro.

Nieuwe MacBook Air

Apples populairste computer, de MacBook Air, kreeg naast de obligate snelheidsboost een verdubbeling van het opslaggeheugen. Dat bedraagt voortaan minimaal 256 GB. Wie meer opslag nodig heeft, kan kiezen voor een SSD tot 2 terabyte; ook dat is dubbel zoveel als de vorige maximale opslag.

De 13-inch laptop beschikt verder over het nieuwe Magic Keyboard dat Apple eerder al introduceerde op de 16-inch MacBook Pro. Het zou volgens de fabrikant prettiger typen en kent ook een nieuwe indeling van de pijltjestoetsen (een omgekeerde 'T') die ergonomischer zou zijn.

Van de overige specificaties onthouden we vooral de quad-core Intel Core i7-processors van de tiende generatie tot 1,2 GHz, met TurboBoost-snelheden tot 3,8 GHz, en de verbeterde Apple T2 Security Chip. Deze controleert tijdens het opstarten of er niet geknoeid is met de software en kan de gegevens op de SSD snel versleutelen. Ook alle Touch ID-gegevens (van de vingerafdruksensor) worden beveiligd door de T2-chip.

Tot slot werd de MacBook Air in prijs verlaagd. De laptop is voortaan verkrijgbaar vanaf 1.199 euro.

De vernieuwde MacBook Air © Apple

Met zijn A12Z Bionic-processor is de iPad Pro opnieuw wat krachtiger geworden. Apple voorzag het toestel voorts van een groothoek- en een ultragroothoekcamera (van 12 en 10 megapixel), vijf microfoons van 'studiokwaliteit' en de eerdergenoemde LiDAR-sensor (voluit: Light Detection And Ranging). Deze technologie, die ook in opmars is bij geheel of gedeeltelijk zelfrijdende auto's, detecteert aan de hand van laserpulsen de afstand tot een object. De LiDAR-sensor helpt bij de beeldvorming van augmented reality, maar kan ook gebruikt worden voor nauwkeurige metingen van objecten in de omgeving.De iPad Pro kreeg ook ondersteuning voor een trackpad, waarmee het verschil met een laptop wederom wat kleiner wordt. Het nieuwe optionele Magic Keyboard beschikt standaard over zo'n trackpad en biedt daarnaast toetsen met achtergrondverlichting en een instelbare kijkhoek. De tablet komt in twee maten: 11-inch en 12,9-inch. De iPad Pro is verkrijgbaar in zilver en spacegrijs, en prijzen beginnen bij 899 euro.Apples populairste computer, de MacBook Air, kreeg naast de obligate snelheidsboost een verdubbeling van het opslaggeheugen. Dat bedraagt voortaan minimaal 256 GB. Wie meer opslag nodig heeft, kan kiezen voor een SSD tot 2 terabyte; ook dat is dubbel zoveel als de vorige maximale opslag.De 13-inch laptop beschikt verder over het nieuwe Magic Keyboard dat Apple eerder al introduceerde op de 16-inch MacBook Pro. Het zou volgens de fabrikant prettiger typen en kent ook een nieuwe indeling van de pijltjestoetsen (een omgekeerde 'T') die ergonomischer zou zijn.Van de overige specificaties onthouden we vooral de quad-core Intel Core i7-processors van de tiende generatie tot 1,2 GHz, met TurboBoost-snelheden tot 3,8 GHz, en de verbeterde Apple T2 Security Chip. Deze controleert tijdens het opstarten of er niet geknoeid is met de software en kan de gegevens op de SSD snel versleutelen. Ook alle Touch ID-gegevens (van de vingerafdruksensor) worden beveiligd door de T2-chip.Tot slot werd de MacBook Air in prijs verlaagd. De laptop is voortaan verkrijgbaar vanaf 1.199 euro.