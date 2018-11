Apple koopt AI-start-up met privacyfocus

Eerder dit jaar zou Apple de start-up Silk Labs hebben overgenomen. Dat schrijft techsite The Information. Het bedrijfje richt zich op 'on device' machine learning, het soort kunstmatige intelligentie waarbij alle verzamelde data niet naar de cloud moet worden gestuurd. In die zin past de start-up netjes bij Apple's huidige koers om meer privacy voor zijn klanten te vrijwaren. Het bedrijf en zijn CEO, Tim Cook, hebben zich de laatste tijd uitgesproken tegen verregaande datavergaring, en het verkopen van gebruikersdata.

Silk Labs past in dat kraam, want het is nu net gespecialiseerd in 'edge computing'. Alle berekeningen worden dus gevoerd op het toestel zelf, en de verzamelde data gaan niet naar de cloud, waardoor alle gegevens in principe bij, en van, de gebruiker blijven. Silk Labs maakt software die op die manier automatisch gezichten of mensen gaat detecteren.

Die niet-centrale aanpak past bij de manier waarop Apple zelf AI ontwikkelt, en waarmee het zich differentieert van bijvoorbeeld een Google of Amazon, die wel veel data verzamelen en verwerken in de cloud. Als Apple er ook in slaagt om een slimme securitycamera of HomePod digitale assistent, te ontwikkelen die alleen via edge computing werkt, dan heeft het alvast een troef in handen om klanten te overtuigen die misschien wel een voice assistent in huis willen, maar dat hele 'techgigant kijkt en luistert mee met alles wat je doet'-idee niet zien zitten.