Techreus Apple heeft Primephonic ingelijfd, een van de bekendste streamingdiensten voor klassieke muziek. De catalogus van Primephonic zal worden toegevoegd aan het aanbod van Apples eigen muziekservice, Apple Music.

Muziekliefhebbers met een Apple Music-abonnement mogen zich volgens het fruitmerk verheugen op een 'sterk verbeterde klassieke muziekbeleving met Primephonic-afspeellijsten en exclusieve content'. In de komende maanden zal Apple Music worden uitgebreid met de 'beste features' van Primephonic, zoals de browsefunctie, zoekfilters (op onder meer componist en repertoire) en uitgebreide metadata. Ook zou Apple een aparte app willen uitbrengen voor het klassieke genre, die voortborduurt op de interface van Primephonic.

Miljoenen luisteraars

Primephonic bestaat intussen drie jaar en heeft een trouwe schare gebruikers. 'Maar om de volgende fase van onze missie te bereiken, moeten we onze expertise naar miljoenen luisteraars wereldwijd zien te brengen', klinkt het in een verklaring op de website. Op eigen houtje zou dat de klassieke muziekstreamingdienst naar eigen zeggen nooit gelukt zijn. 'Vooral het publiek dat ook graag naar andere muziekgenres luistert, was voor ons lastig te bereiken. Vandaar dat we besloten hebben om onze krachten te bundelen met een van de grote spelers uit de streaming-business, die alle soorten muziek aanbiedt.'

Gebruikers kunnen vanaf heden geen abonnement meer nemen op Primephonic en op 7 september wordt de dienst in zijn huidige vorm volledig offline gehaald. Bestaande Primephonic-abonnees krijgen zes maanden gratis toegang tot Apple Music, en kunnen daarna intekenen aan de gangbare prijs van 9,99 euro per maand.

Volgens Apple worden de klassieke albums allemaal aangeboden in Lossless-formaat en high-resolution audio, en zijn er ook enkele honderden albums beschikbaar in Apples Spacial Audio-kwaliteit.

