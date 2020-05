Apple heeft NextVR overgenomen. Het bedrijf specialiseert zich in VR-beelden van sportwedstrijden.

NextVR is een startup uit Californië. Het bedrijf zelf laat op haar website weten dat het 'een andere richting inslaat' maar tegenover Bloomberg bevestigt Apple dat het bedrijf door hen is overgenomen.

NextVR specialiseert zich in livestreaming in virtual reality, specifiek voor sport, en heeft in de VS onder meer deals met de NBA en Fox Sports. De overname wijst er op dat Apple meer wil focussen op AR en VR, eventueel met een eigen headset en bijhorende software en uitzendingen.

De start-up leverde tot nu toe ook content aan andere headsetmakers zoals Oculus, Sony, HTC en Lenovo. Of dat nu nog doorgaat is niet bekend.

Een overnamebedrag wordt niet genoemd, maar volgens 9to5mac, dat vorige maand al schreef dat er gesprekken tussen de twee bedrijven liepen, gaat het om een bedrag van rond de honderd miljoen dollar.

NextVR is een startup uit Californië. Het bedrijf zelf laat op haar website weten dat het 'een andere richting inslaat' maar tegenover Bloomberg bevestigt Apple dat het bedrijf door hen is overgenomen.NextVR specialiseert zich in livestreaming in virtual reality, specifiek voor sport, en heeft in de VS onder meer deals met de NBA en Fox Sports. De overname wijst er op dat Apple meer wil focussen op AR en VR, eventueel met een eigen headset en bijhorende software en uitzendingen.De start-up leverde tot nu toe ook content aan andere headsetmakers zoals Oculus, Sony, HTC en Lenovo. Of dat nu nog doorgaat is niet bekend.Een overnamebedrag wordt niet genoemd, maar volgens 9to5mac, dat vorige maand al schreef dat er gesprekken tussen de twee bedrijven liepen, gaat het om een bedrag van rond de honderd miljoen dollar.