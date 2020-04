Els Bellens is redactrice bij Data News.

De weer-app Dark Sky is overgekocht door techgigant Apple. Dat meldt het bedrijf zelf. Voor gebruikers van de app op iOS verandert er niets, maar de Android-versie van de app wordt in juli afgesloten.

Dat staat op de blog van de makers. De app is op Android al niet meer te downloaden en zal op 1 juni worden afgesloten, abonnees van de app krijgen hun resterende geld terug. Ook de weerberichten op de website worden vanaf juni stilgelegd. Dark Sky verzamelt weerberichten en historische weergegevens, en maakt die via API's beschikbaar aan andere ontwikkelaars, ook die service wordt dichtgetimmerd.

De app was een van de eersten om zeer lokale weerberichten naar gebruikers te sturen op basis van hun locatie, tot op het niveau van stadsbuurten. Het vond daar veel van zijn populariteit mee.

