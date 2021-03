Technologiebedrijf Apple moet 308,5 miljoen dollar (bijna 260 miljoen euro) betalen vanwege het schenden van een patent dat te maken heeft met het beheer van digitale rechten. Dat heeft een jury in de Amerikaanse staat Texas bepaald.

Licentiebedrijf Personalised Media Communications LLC (PMC) had Apple al in 2015 aangeklaagd. De techreus zou met muziekdienst iTunes zeven andere patenten van PMC geschonden hebben. Apple had de zaak aanvankelijk succesvol aangevochten, tot de beslissing in beroep werd teruggedraaid, waarmee de weg vrij was voor deze rechtszaak.

Apple is teleurgesteld over de uitspraak en gaat in beroep. 'Dit soort rechtszaken, geïnitieerd door bedrijven die geen producten maken of verkopen, onderdrukken innovatie en zijn uiteindelijk schadelijk voor consumenten', aldus Apple tegen persbureau Bloomberg.

Apple is al langer in rechtszaken verwikkeld. Zo sleepte chipproducent Qualcomm al enkele toeleveranciers van Apple voor de rechter omdat zij geen royalties meer afdragen voor het gebruik van gepatenteerde technologie. PMC zelf heeft meerdere zaken vanwege inbreuk op octrooien lopen tegen onder meer streamingdienst Netflix, zoekmachine Google en webwinkel Amazon.

