Apple heeft een patent toegewezen gekregen op software die het mogelijk maakt om meerdere mensen een selfie te laten nemen terwijl ze niet in dezelfde ruimte zijn. Gebruikers kunnen elkaar uitnodigen voor wat Apple omschrijft als 'synthetische groepsselfies'. De slimme software 'naait' de individuele opnames daarna aan elkaar tot een groepsfoto.

Naast foto's zou de software op vergelijkbare wijze ook video's en livestreams kunnen samenvoegen. Bovendien kan de positie van individuele personen op de groepsafbeelding aangepast worden door gebruikers.

1,5-metersamenleving

Het patent lijkt perfect getimed voor de 1,5-metersamenleving van de coronacrisis, maar Apple had de aanvraag kennelijk al in 2018 ingediend. Er komt regelmatig informatie naar buiten over patenten van grote techbedrijven, maar die leiden lang niet altijd daadwerkelijk tot nieuwe apparaten of diensten.

Enkele illustraties uit de patentaanvraag. © Apple

Naast foto's zou de software op vergelijkbare wijze ook video's en livestreams kunnen samenvoegen. Bovendien kan de positie van individuele personen op de groepsafbeelding aangepast worden door gebruikers.Het patent lijkt perfect getimed voor de 1,5-metersamenleving van de coronacrisis, maar Apple had de aanvraag kennelijk al in 2018 ingediend. Er komt regelmatig informatie naar buiten over patenten van grote techbedrijven, maar die leiden lang niet altijd daadwerkelijk tot nieuwe apparaten of diensten.