In de jongste bètaversie van de Safari-browser is geen spoor meer te bekennen van Flash. Het lijkt er daardoor sterk op dat Apple de browser plug-in van Adobe binnenkort voorgoed laat vallen.

Adobe Flash was jarenlang het populairste programma om animaties, banners, webvideo's en online applicaties als games te maken. Om dat materiaal af te kunnen spelen, moet de gebruiker de Flash browser plug-in installeren. De voorbije tien jaar stapten steeds meer ontwikkelaars echter over op open standaarden als HTML5 en WebGL.

In Safari Technology Preview 99, zeg maar de recentste testversie voorafgaand aan de volgende publieke Safari-release, kan Flash niet langer als plug-in worden toegevoegd.

Mocht dat na de bètafase zo blijven, dan zal dat geen hele grote impact hebben op gebruikers. Veel websites zijn intussen zoals gezegd op andere technologie overgestapt, en de iPhone en iPad bewijzen al sinds jaar en dag dat er ook zonder Flash prima te leven valt (iOS heeft de plug-in nooit ondersteund).

Brandhout

De beslissing van Apple komt niet echt als een verrassing. Om te beginnen heeft Adobe in 2017 zelf al laten weten dat het zijn Flash-technologie vanaf eind 2020 niet langer zal updaten of distribueren. Flash is dus sowieso bijna end-of-life.

Daar komt bij dat het eigenlijk nooit goed geboterd heeft tussen Apple en Adobe's Flash. Wijlen Apple-topman Steve Jobs maakte tien jaar geleden al brandhout van de plug-in, door te stellen dat Flash funest was voor de batterijduur van mobiele apparaten, innovatie tegenhoudt en bovendien geen open standaard is. Dat laatste argument was enigszins hypocriet, omdat Apple zelf ook niet bepaald vies is van gesloten systemen.

